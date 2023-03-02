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Dünya

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 02.03.2023
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Yeni Delhi

Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen toplantının açılışı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın konuşmasıyla yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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