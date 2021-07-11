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Dünya

Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılmasının denetlenmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile mutabakata vardı.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.07.2021
Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat

Tokyo

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, anlaşma kapsamında Japonya ve UAEA, nükleer santraldeki işlenmiş suyun denize salıverilmesinin denetlenmesinde iş birliği yapacak.

Güvenlik mevzuatının denetlenmesini içeren iş birliği kapsamında UAEA üyesi ülkelerden seçilmiş uluslararası tanınmış uzmanlardan bir danışman heyet oluşturulacak.

Heyet, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının suyun salıverilmesine yönelik güvenilirlik ve şeffaflığını denetleyecek, sonuçları kamuoyuna duyuracak.

Komşu ülkeler tepki göstermişti

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

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