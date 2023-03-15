Dolar
18.98
Euro
20.04
Altın
1,926.64
ETH/USDT
1,677.10
BTC/USDT
24,776.00
BIST 100
5,101.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız ve İngiliz askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu

Twitter'da birçok kullanıcı, tatbikat için "tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor" değerlendirmesini yaptı. Dadou lakabıyla tanınan Fransız karikatürist David Buonomo, tatbikatı Süper Mario oyununa benzetti.

Alaattin Doğru  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Fransız ve İngiliz askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu

Ankara

Fransa’da 25 Şubat’ta ikinci aşaması başlatılan ve NATO müttefiklerinin katılımıyla icra edilen Orion23 savaş tatbikatının şehrin merkezinde geçen bölümü sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter'da yer alan videolarda, yaklaşık 300 kadar Fransız ve İngiliz askerinin, güneydeki Cahors kentinde yayalar ile araç geçişleri arasında savaş sahnesi canlandırdığı görüldü.

Cadde ortasında üniformalarıyla ilerleyen, mevziler açan ve ellerindeki kurusıkı silahları ateşleyen askerlerin, sözde düşmana uzattığı namlularının ucundan kent sakinlerinin aldırış etmeden geçmesi dikkati çekiyor.

Sosyal medyadaki görüntülerde, yeşil ışık yandığı için rotasına devam etmek isteyen bir aracın da yol ortasında uzanan askerlerin arkasında beklemesine ilişkin çok sayıda espri yapıldı.

Bir kullanıcı bu sahne için "Peki bu askerleri kim koruyacak?" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı da "Trafik akışını kesmeyi unutmaları normal mi?" diye sordu.

Birçok kullanıcı da görüntülere ilişkin "tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan stratejik istihbarat sitesi Opexnews, yaptığı bir paylaşımda, tatbikata katılan bazılarının, "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık." dediğini aktardı.

Tatbikat karikatüre konu oldu

Dadou lakabıyla tanınan Fransız karikatürist David Buonomo ise çizdiği bir karikatürle tatbikatı alaya aldı.

​​​​​​​Buonomo, "Gardiole Nehri'nde Orion Tatbikatı" başlıklı karikatüründe Fransız askerlerinin tatbikatını Süper Mario oyununa benzetti.

Ayrıca Twitter'dan "tatbikatın komediye dönüştüğüne ilişkin" çok sayıda caps paylaşımı dikkati çekti.

2021 yılında NATO müttefikleri kapsamında başlatılan Orion Askeri Tatbikatının ikinci ayağı Fransa'nın 14 bölgesini kapsayacak şekilde düzenlendi.

Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere’den 7 bin askerin katıldığı tatbikatın ikinci ayağının son aşaması ise Fransa'nın Lot ilinin Cahors kentinde icra edildi.

Fransız ordusunun yüksek seviyeli çatışmalara hazırlıklı olması için sürdürülen tatbikat, ilkbaharda da 12 bin askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde devam edecek.

Tatbikatın 35 milyon avroya mal olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den deprem dayanışması açıklaması
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu
Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransız ve İngiliz askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8'incisi başladı

Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı

Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı
Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı
Paris Belediyesi, kentteki “çöp yığınlarına" rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı

Paris Belediyesi, kentteki “çöp yığınlarına" rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet