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Dünya

Fransız siyasetçi Rousseau: Fransa'da tesettür mayosundan bahsedilmeden Müslüman kadın konuşulmuyor

Fransa'da muhalefetteki Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinin 2022'deki seçimde cumhurbaşkanı aday adayı Sandrine Rousseau, ülkede dini aidiyetleri ve giyim kuşamları haricinde neredeyse Müslümanlardan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Alaattin Doğru   | 22.06.2021
Fransız siyasetçi Rousseau: Fransa'da tesettür mayosundan bahsedilmeden Müslüman kadın konuşulmuyor

Paris

Mediapart'a ait "A L'air Libre" televizyon programına konuk olan Sandrine Rousseau, Fransa'da tesettür mayosu gündeme gelmeden Müslümanlar ve Müslüman kadınlardan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Müslümanların da bu toplumda bir yeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Başörtülü bir kadınla, arkasından üç gün 'Bak, cumhurbaşkanı adayı Rousseau başörtülü bir kadınla!' diye konuşulmadan fotoğraf çektirebilir miyim?" diye konuşan Rousseau, başka bir yöne çekilmeden başörtülü biriyle fotoğraf çektirmenin imkansız olduğuna dikkati çekti.

Rousseau, Fransa'da ırkçılık olduğunu, "başkaları"nın reddedildiği değerlendirmesinde bulundu.

Sandrine Rousseau, "Ben, alana gittiğimde bu insanlarla kampanya yürüteceğim çünkü (onlar) vatandaşlar." ifadelerini kullandı.

Fransız siyasilerin başörtü takıntısı

Fransa'da Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisinin 20-27 Haziran'daki bölgesel seçim afişine koyduğu başörtülü adayı Sara Zemmahi'nin tesettürü tartışma konusu olmuştu.

Parti Genel Sekreteri Stanislas Guerini, "LREM'in çizgisini temsil etmediği" gerekçesiyle Zemmahi'nin adaylıktan çektirileceğini söylemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Eylül 2020'de de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin" tartışıldığı parlamento toplantısında, bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF) temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrılmıştı.

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