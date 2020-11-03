Euro
9.87
Dolar
8.46
BIST 100
1,139.20
Altın
1,889.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. -VTR
logo
Dünya

Fransız Profesör Marx: Dine karşı bu ulusal alerji entelektüel ve siyasi bir hata

Fransız akademisyen ve yazar Profesör William Marx, ülkesinde artan saldırılar sonrası dini değerlere karşı alerji geliştirmenin entelektüel ve politik bir hata olduğunu vurguladı.

Alaattin Doğru   | 03.11.2020
Fransız Profesör Marx: Dine karşı bu ulusal alerji entelektüel ve siyasi bir hata

Ile-de-France

Fransız akademisyen ve yazar Profesör William Marx, Le Monde gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Fransa'da İslam'a karşı sembolik bir savaş başlatma dürtüsünün arttığını belirtti.

Fransa Cumhuriyeti'nin tehdit olarak gördüğü dini olgulara sivil hayatta yer verme şeklinin bu dürtüye katkı sağladığını kaydeden Marx, Avrupa'daki diğer ülkelerde Fransa'daki kadar önyargılar bulunmadığına işaret etti.

Samuel Paty'nin öldürülmesinden sonra, Toulouse ve Montpellier kentlerinde otellerin duvarlarına Charlie Hebdo karikatürlerinin yansıtıldığını, bazı kişilerin bu karikatürleri tüm okullarda sergilemek istediğini hatırlatan Marx, bunun İslam dünyasında Fransa karşıtı gösteriler ve boykot çağrılarıyla karşılık bulduğunu anımsattı.

Dini mensubiyeti "Cumhuriyet" karşıtlığı görme hatası

Marx, Paty'nin öldürülmesine verilmek istenen tepkinin anlaşılır olduğu ancak dini hakaret içeren resimlerin binalara yansıtılarak ve inananları şok ederek tepki verme şeklinin meşru olmadığını vurguladı.

Karikatürlerin saldırgan ve agresif imgeler olduğunun altını çizen Profesör Marx, bu nedenle karikatürlerin sadece isteyenlerin görebileceği kitap, gazete gibi yerlerde sergilenebileceğini, herkese açık yerlerde gösterilmesinin uygun olmadığını savundu.

Marx, dini olguları kültürün yekpare bir parçası olarak kabul etmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dine karşı bu ulusal alerji, entelektüel ve siyasi bir hata. Dini mensubiyetin en küçük dışa vurumunu 'Cumhuriyet' karşıtlığı olarak görmek, dinlerin kültürel ve duygusal boyutunu örtbas etmek, bizleri teröristlerin faydalandığı aşırılıklara ve yanlış anlaşılmalara maruz bırakır."

William Marx, dinlerin mevcudiyetinin geçmiş ve şimdinin temel olgusu olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimiz ancak böyle bir olgunun varlığını ve saldırgan olmayan, herkesi hoş gören, barışçıl, diğer bir deyişle 'tam seküler' bir kamusal alanın kutsallığını kabul ederek inşa edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan 490 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 milyonu geçti
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

Fransız Profesör Marx: Dine karşı bu ulusal alerji entelektüel ve siyasi bir hata

Fransız Profesör Marx: Dine karşı bu ulusal alerji entelektüel ve siyasi bir hata

Fransa'da son 3 yılda 43 cami kapatıldı

Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan Macron’a destek

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan Macron’a destek