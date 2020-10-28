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Dünya

Fransız Milletvekili Autain: Ülkemiz her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor

Fransız Milletvekili Autain, ülkede artan İslam karşıtı açıklamalara ilişkin, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." dedi.

Yusuf Özcan   | 28.10.2020
Fransız Milletvekili Autain: Ülkemiz her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor

Paris

Fransız Milletvekili Clementine Autain, ülkede artan İslam karşıtı açıklamalara ilişkin, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutum sergilemesi ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan sözleri, ülkenin en çok konuşulan gündemi oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) Milletvekili ve gazeteci Autain, Le Monde gazetesindeki yazısında, 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkede başta eski Başbakan Manuel Valls olmak üzere siyasetçilerin birlik oluşturmak yerine Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunmayı tercih ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin duyguyla değil akılla yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Autain, "Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü." ifadesini kullandı.

Autain, ülkede başörtüsünün yasaklanmasının ve marketlerde helal yiyeceklerin bulunduğu reyonlara son verilmesinin istendiğini anımsattı.

Ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları ile özgürlükleri kısıtlayan yasaların hakim olmaya başladığına işaret eden Autain, "Böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürekler." değerlendirmesinde bulundu.

Autain, sosyal medyada şiddetin katlanarak arttığını belirterek, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." ifadesine yer verdi. 

Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

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