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Dünya

Fransız Meclisi "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti

Fransız Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti.

Esra Taşkın  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Fransız Meclisi "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti

Paris

Ulusal Mecliste tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı 199 "hayır" oyuna karşı 305 oyla kabul edilirken, sonbahar aylarında Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senatoda görüşülecek.

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Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor.

Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Aynı oturumda, Mecliste palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını kapsayan yasa tasarı ise oy birliğiyle kabul edildi.

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