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Dünya

Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 13'e yükseldi

Fransa'nın, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta yer alan Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında yaşanan olaylarda ölü sayısı 13'e yükseldi.

Esra Taşkın  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 13'e yükseldi

Paris

Ulusal basının Noumea Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'nın güneyindeki Saint-Louis köyünde, güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, jandarmanın açılan ateşe karşılık verdiğini ve olayda iki bağımsızlık yanlısının yaralandığını ve birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece adada 13 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Olayla ilgili iki soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden 29 ve 30 yaşlarındaki iki kişi hakkında temmuzdan bu yana arama kararı bulunuyordu.

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü zayıflatacağı düşünülen anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere adanın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarını bastırmak için bölgeye polis ve jandarma göndererek olağanüstü hal ilan etmişti.

Adadaki Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Çıkan olayların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını bildirmişti.

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