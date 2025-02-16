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Dünya

Fransız hükümeti, Paris'te AB liderlerinin bir araya geleceği güvenlik zirvesini doğruladı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.

Şeyma Yiğit  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Fransız hükümeti, Paris'te AB liderlerinin bir araya geleceği güvenlik zirvesini doğruladı

Ankara

Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.

Bakan Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.

Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.

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