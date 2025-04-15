Fransız gazeteciler, İsrail'in hedefi olan Gazzeli meslektaşları için destek gösterisi yapacak
Fransa'da çok sayıda gazeteci örgütü, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazzeli gazeteciler için destek gösterisi çağrısında bulundu.
Ankara
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız gazeteci örgütleri, yarın yerel saatle 18.00'de Paris ve Marsilya’da Gazzeli gazetecilere destek vermek için bir araya geleceklerini duyurdu.
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), SNJ, SNJ-CGT gibi sektör sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 18 aydır devam eden ve yaklaşık 200 gazetecinin ölümüne yol açan saldırılarını kınadı.
Açıklamada, martta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Hossam Shabat'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medyadan yayımladığı "Bunu okuyorsanız, öldürüldüm demektir" ifadelerini kullandığı paylaşıma da yer verildi.
Gazze'de, gazetecilik tarihinde "benzeri görülmemiş büyüklükte bir katliam" yapıldığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda gazetecinin görevleri sırasında öldürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, Gazze için basın özgürlüğü çağrısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.