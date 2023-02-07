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Dünya

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Türkiye'deki depremlerle ilgili nefret paylaşımı

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda bulunarak büyük tepki çekti.

Alaattin Doğru   | 07.02.2023
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Türkiye'deki depremlerle ilgili nefret paylaşımı

Ankara

Daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.

Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazıldı.

Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.


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