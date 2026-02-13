Dolar
Dünya

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor

Fransa'da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.

Şeyma Yiğit  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor

Ankara

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, bugün itibarıyla binlerce hanede elektrik kesintisinin devam ettiğini bildirdi.

Kuruluş, Nils Fırtınası'ndan en çok etkilenen Nouvelle-Aquitaine bölgesinde 292 bin, Occitanie bölgesinde ise 153 bin hanede olmak üzere, ülke genelinde toplam 450 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, sel riski nedeniyle Garonne ve Gironde vilayetlerinde kırmızı alarm, 23 vilayette de turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Fransa, son birkaç gündür saatteki hızı 162 kilometreyi bulan Nils Fırtınası'nın etkisi altında bulunuyor.

