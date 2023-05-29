Dolar
20.10
Euro
21.53
Altın
1,945.64
ETH/USDT
1,902.20
BTC/USDT
27,915.00
BIST 100
4,765.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız Bakan, yasalardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkesinde yasaklanacağını duyurdu

Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi.

Alaattin Doğru  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Fransız Bakan, yasalardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkesinde yasaklanacağını duyurdu

Ankara

Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, "Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur." değerlendirmesini yaptı.

Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı
Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar
Müjdelenen fethin 570. yılı kutlanıyor
Fahrettin Altun: Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için 'istikrarlaştırıcı güç' olmayı sürdürecek

Benzer haberler

Bakan Nebati: (Ekonomiye güvendeki artış) Önümüzdeki dönemde yatırımın, üretimin ve tüketimin artmasını bekliyoruz

Bakan Nebati: (Ekonomiye güvendeki artış) Önümüzdeki dönemde yatırımın, üretimin ve tüketimin artmasını bekliyoruz

Fransız Bakan, yasalardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkesinde yasaklanacağını duyurdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tribünlerde tek kullanımlık plastik olmayacak

UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı

UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı
AB'den Twitter'a "sorumluluk" uyarısı

AB'den Twitter'a "sorumluluk" uyarısı
Paris'te çevreciler TotalEnergies'in fosil enerji projelerini protesto etti

Paris'te çevreciler TotalEnergies'in fosil enerji projelerini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet