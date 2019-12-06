Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi
Fransız askerlerinin, Deyrizor'da dün gece YPG/PKK'lılara verdiği topçu atışı eğitimindeki patlama sesleri bölge halkını paniğe sevk etti.
Deyrizor
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.
Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.
Fransız askerlerinin Suriye'deki varlığı
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor.
Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.
Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki birlikten oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.