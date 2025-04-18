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Dünya

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen, Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi

Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesine karar verildi.

Esra Taşkın  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen, Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi

Paris

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı nedeniyle Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi.

Konuya ilişkin Pas-de-Calais Valiliği kararnamesi bu hafta Le Pen'e tebliğ edilirken, Fransız siyasetçinin bu kararı temyiz hakkı bulunuyor.​​​​​​​

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Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in henüz mahkemeye herhangi bir başvuruda bulunmadığını bildirdi.

Le Pen, 2021'de Pas-de-Calais il meclis üyesi seçilmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.


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