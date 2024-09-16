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Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından "festival" adı altında paçavralı gösteri

Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.

Ekip  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından "festival" adı altında paçavralı gösteri

Ankara

"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

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