Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından "festival" adı altında paçavralı gösteri
Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.
Ankara
"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.
Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.