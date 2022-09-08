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Fransa'da polisin göçmenlere şiddet uyguladığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı

Fransa'da bazı insan hakları savunucusu derneklerin, polisin Calais kentinde göçmenlere şiddet uyguladığı yönündeki şikayetleri üzerine savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 08.09.2022
Fransa'da polisin göçmenlere şiddet uyguladığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı

Ankara

Sudouest sitesindeki habere göre, İnsan Hakları Gözlemcileri (HRO), ağustos ayında polisin kentteki göçmenlere şiddet uyguladığına ilişkin ihbarda bulundu.

Boulogne-sur-Mer Savcısı Guirec Le Bras, bunun üzerine "kamu otoritesinden sorumlu kişilerce işlenen olası şiddet" kapsamında soruşturma başlattı.

Savcısı Bras, yaptığı açıklamada, soruşturma için Lille kenti Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) talimat verdiğini ve soruşturmanın başladığını belirtti.

Fransız polisinin 2 genç göçmeni darbedip gülerek ayrıldığı iddiası

HRO'nun 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, Eritre kökenli bir grup sığınmacı Calais kentindeki bir benzin istasyonunda İngiltere'ye gitmek için kamyona bindiği sırada, Cumhuriyet Güvenlik Birliği (CRS) adı verilen çevik kuvvet ekibine rastladı.

Görgü tanıklarına göre, gruptan 2 genç hariç, herkes bölgeden kaçarken polis kalan 2 gence yaklaşarak yüzlerine yumruk attı ve darbetti. Gençler yere düşmesine rağmen Fransız polisi 2 göçmeni tekmeleyip darbettikten sonra gülerek oradan ayrıldı.

İhbar üzerine alana gelen yardım ekipleri, 2 göçmeni hastaneye kaldırırken, müdahale eden doktor gençlerden birinin burnunun kırıldığına ve göğsünde ciddi şekilde zedelenme olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

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