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Dünya

Fransa'da mali polis, Ulusal Birlik Partisinin merkezinde arama yapıyor

Fransa'da Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, mali polisin, parti merkezinde arama yaptığını duyurdu.

Esra Taşkın  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Fransa'da mali polis, Ulusal Birlik Partisinin merkezinde arama yapıyor

Paris

Bardella, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 20 mali polisin, 2 soruşturma hakimi eşliğinde, yerel saatle 08.50'den itibaren parti merkezinde arama yaptığını belirtti.

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Polislerin, parti yöneticilerinin ofislerinde de arama gerçekleştirdiğini aktaran Bardella, partinin tüm evraklarına, e-postalarına ve muhasebe kayıtlarına el konulduğunu aktardı.

Polisin bu işlemi hangi gerekçeyle gerçekleştirdiğini henüz bilmediklerini vurgulayan Bardella, partinin katıldığı seçimlere ilişkin tüm dosyaların yargının elinde olduğunu kaydetti.

Yapılan aramayı "yeni bir taciz operasyonu" olarak nitelendiren Bardella, "Bu, çoğulculuğa ve demokratik değişime yönelik ciddi bir ihlaldir. 5'inci Cumhuriyet döneminde hiçbir parti bu şekilde yoğun bir baskıya maruz kalmadı." ifadelerini kullandı.

BFMTV kanalının haberine göre, söz konusu aramalar, RN partisinin katıldığı 2022 ve 2024 seçimlerindeki finansmanına ilişkin 3 Temmuz 2024'te başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, RN partisinin seçim finansmanı kurallarını ihlal ederek yasal sınırların üzerinde "bireysel kredilere" başvurup başvurmadığı araştırılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), dün, Ulusal Birlik'in Avrupa Parlamentosu'nda (AP) üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubuyla ilişkili yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.

Ulusal Birlik Partisinin eski lideri Marine Le Pen, 31 Mart'ta, AP milletvekilliği yaptığı 2004-2017 yıllarında parlamentonun fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle Fransız mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.

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