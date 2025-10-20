Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,254.50
ETH/USDT
4,054.00
BTC/USDT
111,244.00
BIST 100
10,170.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eser çalan hırsızlar aranıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eser çalan hırsızlar aranıyor

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

Savcı Beccuau, titizlikle bir soygun gerçekleştiren 4 hırsızı aramaya devam ettiklerini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eser çalan hırsızlar aranıyor

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eser çalan hırsızlar aranıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet