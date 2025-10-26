Dolar
Dünya

Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı

Fransa’da 19 Ekim’de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı

Ankara

Ulusal basının soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 19 Ekim’de maddi değeri 88 milyon avro olduğu tahmin edilen 8 mücevherin çalındığı soyguna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soygundan yaklaşık bir hafta sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Dosyaya yakın kaynaklar, şüphelilerden birinin dün akşam 22.00 sularında Paris’teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir’e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Kaynaklar, diğer şüphelinin nasıl yakalandığına ilişkin bir bilgi vermezken, 2 kişinin de 30’lu yaşlarda olduğunu aktardı.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

