Fransa'da soygunun yapıldığı Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı

Dünya

Fransa'da 19 Ekim'de maddi değeri 88 milyon avro olarak tahmin edilen tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenen bir takım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşındı.

Şeyma Yiğit  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Ankara

BFMTV'nin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, soygunun hedefi olan müzenin Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherler dün sabah polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankasına transfer edildi.

Müzeden 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsız hala aranırken, müzede güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Fransa Bankasına taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Kars Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

