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Dünya

Fransa'da Le Pen davasında karar veren yargıcı tehdit eden kişi gözaltına alındı

Fransa'da siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu davada karar veren yargıçlardan birini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Şeyma Yiğit  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Fransa'da Le Pen davasında karar veren yargıcı tehdit eden kişi gözaltına alındı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Garenne-Colombes'da 76 yaşındaki bir kişi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "yargıç veya jüri üyesine, görevini yaparken sözlü, yazılı veya görüntülü olarak hakaret etmek ve öldürme veya zarar verme tehdidinde bulunmakla" suçlandı.

Paris Başsavcısı Marie-Suzanne Le Queau, Le Pen davası kapsamında yargıçları tehdit mesajları gönderen beş kişinin tespit edildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Söz konusu davada, mahkemenin 31 Mart'ta kararını açıklamasının ardından sosyal medyada davaya bakan yargıçlara yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı.

Fransa'da Ulusal Barolar Konseyi (CNB), davaya bakan Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı'na yönelik saldırıları kınamıştı.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, 31 Mart günü açıkladığı kararda, aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları kararı temyize götüreceklerini duyurmuştu.

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