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Dünya

Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden 'seçilmişlerin' güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilerden ülkedeki "seçilmiş yetkililerin" güvenliklerini güçlendirmeleri talebinde bulundu.

Alaattin Doğru   | 09.11.2021
Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden 'seçilmişlerin' güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin valiliklere, parlamenterler başta olmak üzere seçilmişlerin görev yeri ve gerekirse ikametleri civarındaki gözetimlerinin sıkılaştırılması talimatı gönderdi.

"Son haftalarda seçilmişler ve özellikle parlamenterlere yönelik doğrudan veya sosyal medya yoluyla tehdit mesajları söz konusu" denilen yazıda, buna ilişkin gerekli önlemlerin ivedilikle alınması istendi.

Darmanin, tehdit mesajlarının bir an önce internette uygunsuz içeriklerin şikayeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep etti.

Ülkede yakın dönemde çok sayıda seçilmiş yetkili, tehdit mesajı aldığını ileri sürmüştü.

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