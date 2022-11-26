Fransa'da hükümet 6. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, dün Sosyal Güvenlik bütçesine ilişkin yasa tasarısının gelirler kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.
Paris
Fransız basınındaki habere göre, Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 6. kez devreye soktu.
Başbakan Borne, Sosyal Güvenlik bütçesine ilişkin yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.
Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası
Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.