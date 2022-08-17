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Dünya

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış için 'turuncu' alarmdaki vilayet sayısı 8'e çıktı

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış nedeniyle "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'e yükseldi.

Esra Taşkın   | 17.08.2022
Fransa'da fırtına ve yoğun yağış için 'turuncu' alarmdaki vilayet sayısı 8'e çıktı

Paris

Fransa Meteoroloji İdaresi, fırtına ve yoğun yağış riski sebebiyle halihazırda Fransa'nın güneyinde 5 vilayette devam eden "turuncu" alarm riskini, ülkenin kuzeyindeki Seine-Maritime, Calvados ve Manche vilayetlerine genişletti. Böylece "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'e çıktı.

Ülkenin kara topraklarındaki diğer vilayetlerinin tamamı aynı nedenle "sarı" alarm durumunda.

Fransız basını, ülkede yaz aylarının başından bu yana yaşanan 4 sıcak hava dalgası serisi ve ardından şiddetli yağmur ile fırtınanın etkili olmasıyla ciddi maliyetli hasarların oluştuğunu ancak bunun maliyetinin ne kadar olacağı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını duyurdu.

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