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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı

Fransa'nın Rennes ve Montrouge kentlerinde, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerde 5 öğrenci gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Fransa'da Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Öğrenci sendikası Solidaires Etudiantes Rennes'in X hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Filistin'i destekleyen öğrenciler Rennes Üniversitesi'nin Beaulieu Kampüsü'nde dün ve bu sabah çadırlar kurarak eylem yaptı.

Kampüse intikal eden polisler, burada diğer öğrencilere broşür dağıtan Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu.

Yağmur yağarken öğrencilerin eşyalarını fırlatan polisler, çadırları söktü ve eylemcilerden dağılmalarını istedi.

Açıklamaya göre, bir polis, ayakta duran barışçıl öğrencilerden birini sertçe yere yatırdı ve üzerine oturdu. Polis burada eylem yapan öğrencilerden 3'nü gözaltına aldı.

Öğrenciler, Rennes Üniversitesi'nin silah üreticisi firma Thales'le olan ilişkisine tepki göstermek ve Filistin'i desteklemek amacıyla Rennes Kampüsü'nde dün eylem başlatmıştı.

Montrouge'da da 2 öğrenci gözaltına alındı

Lise Sendikaları Birliğinin (USL) X hesabından paylaştığı açıklamaya göre, Montrouge'daki lise öğrencileri de Maurice Genevoix Lisesi'nde, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Fransa'nın Filistin devletini tanıması talebiyle eylem yaptı.

USL'nin olaya ilişkin paylaştığı görüntülerde, 2 polisin 1 kişiye çelme takarak yere yatırmaya çalıştığı görülüyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Montrouge'daki eylemde 2 öğrenci gözaltına alındı.

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