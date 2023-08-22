Dolar
27.20
Euro
29.52
Altın
1,898.01
ETH/USDT
1,645.80
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,771.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Victor Nelsson, yarın Molde ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçına ilişkin Molde Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. -VTR- Çanakkale’de devam eden orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
logo
Dünya

Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısının 4'ten 19'a yükseldiği bildirildi.

Alaattin Doğru  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Ankara

Fransa Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklar nedeniyle 15 bölgede daha kırmızı alarm durumuna geçildi.

Böylece Drome, Haute-Loire, Rhone ve Ardeche'nin yanı sıra Ain, Loire, Isere, Lozere, Gard, Vaucluse, Herault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne ve Gers bölgeleri de kırmızı alarm listesine eklendi.

Sıcaklar artmaya devam edecek

Dün, 15 Ağustos'tan sonra ülke tarihinde kaydedilen en sıcak gün olurken, yarın ve ertesi gün ülkede sıcakların daha da artacağı öngörülüyor.

Hava tahmin raporlarına göre, sıcakların gittikçe artması nedeniyle 24 Ağustos'ta da ülkenin güneybatısındaki bazı bölgeler kırmızı alarm listesine alınabilir.

Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.

Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Fransız hükümeti de, Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Benzer haberler

Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Cezayir’den Fransa’nın Nijer’e askeri müdahale için hava sahasını açma talebine ret

Fransa'da dün yılın en sıcak günü oldu

Fransa'da dün yılın en sıcak günü oldu
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
Macron'un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı

Macron'un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet