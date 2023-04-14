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Dünya

Fransa'da Anayasa Konseyi emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onayladı

Fransa'da Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunda yasa tasarısının emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören maddesine onay verdi.

Esra Taşkın  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Fransa'da Anayasa Konseyi emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onayladı

Paris

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun ana hatlarını onayladı.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetti.

Bunun yanı sıra Konsey, parlamenterlerin emeklilik reformunun referanduma götürülmesi yönündeki talebini de reddetti.

Konseyin kararıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.

Ülkede 3 aydır gündemin ana başlıklarından biri olan emeklilik reformuna karşı olanlar, dün 12. kez kitlesel gösteriler düzenlemiş, başkent Paris'teki eylemlerde 80 kişi gözaltına alınmış ve 76 güvenlik personeli yaralanmıştı.

Bugün de kararın açıklanacağı saatlerde polis, olası gösterilere karşı Anayasa Konseyinin önüne bariyer kurdu.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

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