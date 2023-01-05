Fransa'da amoksisilin içeren ilaç sıkıntısının çözümü iki ayı bulabilir
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, salgın hastalıkların yaygınlaşmasıyla ilaç tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede parasetamol ve amoksisilin etken maddelerini içeren ilaç sıkıntısının çözümünün zaman alabileceğini söyledi.
Ankara
France 2 kanalında açıklama yapan Braun, parasetamol içeren ilaçların daha erken tedarik edilmesi söz konusu olsa da amoksisilin etken maddeli ilaçların tedarikinin 2 ayı bulabileceğini belirtti.
"Gerçekten rahat olmak ve stoklarımızı takviye etmek için 2 aya ihtiyaç var." diyen Braun, amoksisilin içeren ilaçların Fransa'da üretimi için yetki verdiklerini duyurdu.
Braun, ilaç sektörü temsilcilerinin parasetamolun tedarikinin amoksisilinden daha az süreceğini ifade ettiklerini kaydetti.
Bu ilaçların çok tüketilmesi nedeniyle eczanelerin tedarik sıkıntısı yaşadığını anımsatan Braun, grip salgınıyla parasetamol kullanımının yüzde 13 arttığını söyledi.
Braun, hükümetin ilaç üreticilerine üretimlerini artırmaları için baskı yaptığını belirterek "Tırnak içinde söylemek gerekirse (ilaç üreticilerinin) enselerindeyiz, (üretim) bantlarını 24 saat boyunca çalıştırıyorlar." ifadesini kullandı.
Fransa'da hükümet, Çin'de Kovid-19 salgınında patlama yaşanması üzerine, 31 Ocak 2023'e kadar parasetamol içeren ilaçların çevrim içi satışına yasak koyduğunu duyurmuştu.
Fransız Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) de ülkede birkaç aydır eczacılardan, özellikle ağrı kesici olarak kullanılan Doliprane ve Dafalgan'ı kontrollü vermelerini talep etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.