Fransa'da 600 doktordan Kovid-19 salgını nedeniyle Başbakan hakkında suç duyurusu
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Paris
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Fransız basınında yer alan haberlere göre 600 doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.
Doktorlar, Philippe ve görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i salgın ile ilgili "tehlikeyi" bildikleri halde zamanında gerekli önlem almamakla suçladı.
Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, "Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması" için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.
100 bin yaşlı ölebilir uyarısı
Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.