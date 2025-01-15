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Dünya

Fransa'da kokain kullanımı 2022-2023 yıllarında ikiye katlandı

Fransa Uyuşturucu ve Toksik Maddeler Gözlemevinin (OFDT) raporuna göre, 2023'te, ülkedeki kokain kullanımı bir önceki yıla göre iki kart artarak 1,1 milyona ulaştı.

Esra Taşkın  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Fransa'da kokain kullanımı 2022-2023 yıllarında ikiye katlandı

Paris

OFDT uyuşturucuya ilişkin yayımladığı son raporuna göre, 2023'te 11 ila 75 yaş arası 1,1 milyon kişi en az bir kez kokain kullandı.

Bu sayı, 2022'de 600 bin olarak kayıtlara geçerken kokain kullanımı ülkede bir yılda ikiye katlanmış oldu.

Fransa, 2023'te Avrupa'da en çok kokain kullanan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.

Dünyada uyuşturucu üretiminin artmasıyla beraber Fransa'daki yasa dışı uyuşturucu tüketimi de artarken yerel makamların 2023'te yaklaşık 23,2 ton kokaine el koyduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre, dünya genelinde kokain üretimi 2010'da 1134 ton olarak tahmin edilirken bu miktar, 2022'de 2 bin 700 tona ulaştı.

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