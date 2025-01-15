Dolar
35.50
Euro
36.61
Altın
2,684.61
ETH/USDT
3,246.20
BTC/USDT
97,396.00
BIST 100
9,735.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Hindistan'dan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

Hindistan, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Kovid-19 salgını döneminin 2024'teki seçimlere etkilerine ilişkin yaptığı açıklamasını eleştirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Hindistan'dan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

Ankara

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Parlamento Komitesi Başkanı Nishikant Dubey, X hesabından Zuckerberg'in, "Kovid-19 döneminin hükümetlere güveni zedelediği ve bunun Hindistan gibi ülkelerdeki seçimlerin kaybedilmesine yol açtığı" ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Zuckerberg'in açıklamalarına tepki gösteren Dubey, komitesinin Meta'yla iletişime geçeceğini belirterek, "Herhangi bir demokratik ülke hakkındaki yanlış bilgi, o ülkenin imajını zedeler. Bu kuruluşun, Hindistan parlamentosundan ve halkından bu hata nedeniyle özür dilemesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, 10 Ocak'ta katıldığı podcastte, Kovid-19 döneminde tepkilerin hükümetlere güveni zedelediğini ve bu nedenle 2024'te Hindistan dahil birçok mevcut hükümetin seçimleri kaybettiğini savunmuştu.

Hindistan Demir Yolu, Yayın, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw da 13 Ocak'ta X'te yaptığı paylaşımda, Zuckerberg'ün bu ifadelerinin yanlış olduğunu belirterek, gerçekleri ve güvenilirliği koruma çağrısı yapmıştı.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da 2024'te yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Ancak BJP, yeterli sayı olan 272'ye ulaşamadığından hükümeti kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde etmişti.

Modi, Yeni Delhi'deki başkanlık sarayı Rashtrapati Bhavan'da, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda 3. kez başbakan olarak yemin etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu ve korumasını Süleymaniye'de etkisizleştirdi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani ile görüştü
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Hindistan'dan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

Hindistan'dan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

Meta, çalışanlarının yüzde 5'ini "düşük performans" gerekçesiyle işten çıkaracak

"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası

Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali "Maha Kumbh Mela" başladı

Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali "Maha Kumbh Mela" başladı
Zuckerberg'in "Kovid-19 sansürü" açıklamaları sonrası sosyal medya-devlet ilişkisi yeniden gündemde

Zuckerberg'in "Kovid-19 sansürü" açıklamaları sonrası sosyal medya-devlet ilişkisi yeniden gündemde
Hint Büyükelçi, Türkiye'nin medeniyet ve kültürel mirasına denk olabilecek çok az ülkenin bulunduğunu söyledi

Hint Büyükelçi, Türkiye'nin medeniyet ve kültürel mirasına denk olabilecek çok az ülkenin bulunduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet