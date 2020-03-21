Çavuşoğlu Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.
Ankara
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Annen ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.
Çavuşoğlu, ikinci telekonferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra'nın da katıldığını belirtti.
Görüşmelerde, virüsle ortak mücadele konusu ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.