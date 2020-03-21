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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Türkiye, Koronavirüs

Çavuşoğlu Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanı ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.

Zuhal Demirci   | 21.03.2020
Çavuşoğlu Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ve Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Annen ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi. 

Çavuşoğlu, ikinci telekonferansa, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra'nın da katıldığını belirtti.

Görüşmelerde, virüsle ortak mücadele konusu ele alındı.

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