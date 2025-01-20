Dolar
35.59
Euro
36.75
Altın
2,707.06
ETH/USDT
3,304.60
BTC/USDT
106,764.00
BIST 100
9,966.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Adana'nın Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor -VTR-
logo
Dünya

Fransa'da sol ittifakta bölünme derinleşiyor

Fransa'da sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, Sosyalist Parti'nin (PS) artık kendileri için bir ortak olmadığını belirtti.

Esra Taşkın  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Fransa'da sol ittifakta bölünme derinleşiyor

Paris

PS'nin mevcut hükümete karşı Meclise sunulan gensoru önergesine 16 Ocak'ta destek vermemesinin ardından, NFP bünyesindeki bölünme derinleşiyor.

RTL radyosu, Public Senat kanalı, Le Figaro gazetesi ve M6 kanalının ortak yayınına katılan Melenchon, NFP'nin ortaklarından PS'nin mevcut hükümete yönelik tutumunu değerlendirdi.

Melenchon, "Kendimizi ihanete uğramış hissediyoruz. (NFP'de) Müttefik ve ortak olmalıyız ve bir ortağımız (PS) hükümet ile sürpriz görüşme başlatıyor ve biz bundan hiçbir şekilde haberdar edilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

PS'nin artık bir ortak değil, koşullara bağlı olarak bir müttefik olduğunu belirten Melenchon, hükümete karşı gensoru önergelerine destek vermeyen PS'nin kendisini "muhalif" olarak nitelemesine hiç kimsenin anlam veremediğini kaydetti.

LFI partisinin François Bayrou hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi, 16 Ocak'ta Ulusal Meclis tarafından reddedilmişti.

NFP'den LFI, Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) tarafından desteklenen önergeye, PS'den destek gelmemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Aralık 2024'te merkez sağcı Bayrou'yu başbakan atamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen suç örgütü elebaşı adliyeye sevk edildi
MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı
Beylikdüzü'nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Komisyonu üyesi Lahbib'i kabul etti
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Fransa'da sol ittifakta bölünme derinleşiyor

Fransa'da sol ittifakta bölünme derinleşiyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle iade edildi

Fransa, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle Suriye'de tutulan vatandaşlarını geri alıp yargılamak istemiyor

Milli tenisçi Talha Emin'in hedefi Les Petits As'ta şampiyonluk

Milli tenisçi Talha Emin'in hedefi Les Petits As'ta şampiyonluk
Fransa'da, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımlarının karşılaşması protesto edildi

Fransa'da, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımlarının karşılaşması protesto edildi
Fransa İslam Konseyi, Müslümanların okullarına yönelik çıkarılan zorluklar nedeniyle endişeli

Fransa İslam Konseyi, Müslümanların okullarına yönelik çıkarılan zorluklar nedeniyle endişeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet