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Dünya

Fransa'da 3 büyük enerji şirketinden halka enerji tüketimini azaltma çağrısı

Fransa'da 3 büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies, EDF ve Engie, Fransızlara enerji tüketimlerini "derhal" azaltma çağrısında bulundu.

Esra Taşkın   | 26.06.2022
Fransa'da 3 büyük enerji şirketinden halka enerji tüketimini azaltma çağrısı

Paris

TotalEnergies, EDF ve Engie şirketlerinin yöneticilerinin, Journal Du Dimanche gazetesinde yayımlanan ortak bildiride, Fransa dahil Avrupa enerji sisteminde aylardır ciddi sorunlar yaşandığı, bazı ülkelere doğru Rus gazının boru hattıyla teslimatının ciddi şekilde azaldığı ve Avrupa düzeyindeki gaz stoku bakımından alarm seviyesinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bildiride, bazı Avrupa ülkelerinde halihazırda sert tedbirler alınmasının yanı sıra iklim koşullarının ve kuraklığın hidrolik enerji üretimine etkisine değinildi.

"Bu sorunların doğurduğu fiyat artışı sosyal ve politik uyumumuzu tehdit ediyor ve ailelerin alım gücünü çok fazla etkiliyor." ifadesine yer verilen bildiride, "en iyi enerjinin, tüketilmeyen enerji" olduğu vurgulandı.

Üç enerji şirketinin yöneticileri bildiride, "Her birimizin, her tüketicinin, her şirketin davranışını değiştirmesi ve enerji, elektrik, gaz ve petrol ürünleri tüketimini derhal sınırlaması için farkındalığın yanı sıra toplu ve bireysel eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Bu yaz harekete geçmek, gelecek kışa karşı daha hazırlıklı olmamızı ve özellikle gaz rezervlerimizi korumamızı sağlayacaktır." değerlendirmesine yer verilirken enerji verimliliğine ilişkin büyük program başlatılmasının ve ulusal düzeyde israfla mücadelenin gerekliliğine dikkat çekildi.




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