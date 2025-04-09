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Dünya

Fransa, sömürgesi Mayotte'de doğuştan gelen vatandaşlık hakkını sınırlandırıyor

Fransa, Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın kuzeyinde bulunan sömürgesi Mayotte Adası'nda doğan çocukların vatandaşlık alabilmesini zorlaştırıyor.

Esra Taşkın  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Fransa, sömürgesi Mayotte'de doğuştan gelen vatandaşlık hakkını sınırlandırıyor

Paris

Fransız Parlamentosunun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis Genel Kurulunda dün akşam, Fransız vatandaşlığına erişim şartlarını bundan sonra Mayotte'de doğacak çocuklar için sıkılaştırmayı hedefleyen bir yasa tasarısı görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan oylamada, Cumhuriyetçiler (LR) Partisi'nin sunduğu tasarı 174'e karşı 339 oyla kabul edildi.

Tasarı kapsamında, Mayotte'da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için anne ve babalarının Ada'da en az 1 yıl ikamet etmiş olması şartı getirildi.

Daha önce bölgede doğan kişinin Fransız vatandaşlığına erişebilmesi için yalnızca bir ebeveynin en az 3 ay Mayotte'da ikamet etmiş olması gerekiyordu.

Tasarı 3 Nisan'da Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'da kabul edilmişti. Meclis'in de kabul etmesiyle tasarı parlamento tarafından onaylanmış oldu.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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