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Dünya

Fransa, Myanmar'da gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Ülkenin Dışişleri Bakanı Le Drian, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ve sivillerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yusuf Özcan   | 02.02.2021
Fransa, Myanmar'da gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gözaltılar ve yasama, yürütme ile yargı yetkilerinin orduya devredilmesi, son on yıldır süren demokratik sürecin kabul edilemez ihlalini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ve sivillerin derhal ve şart koşulmadan serbest bırakılması çağrısında bulunan Le Drian, ülkesinin 8 Kasım 2020'de yapılan seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini istedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.




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