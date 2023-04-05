Dolar
19.25
Euro
21.10
Altın
2,023.67
ETH/USDT
1,912.30
BTC/USDT
28,549.00
BIST 100
5,009.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) ait Geo Barents gemisi Malta açıklarında Akdeniz’in uluslararası sularında zor durumdaki 440 düzensiz göçmeni kurtardı.

Barış Seçkin  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı

Roma

MSF'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun dün yaptığı çağrı neticesinde, fırtınalı havadan kaçınmak için kuzeye giden Geo Barents'in 10 saatlik yolculukla göçmen teknesinin bulunduğu bölgeye ulaşabildiği belirtildi.

Geo Barents mürettebatının, olumsuz koşullar nedeniyle ilk aşamada kurtarma operasyonunu gerçekleştiremediği ve göçmenlere sadece can yeleği dağıtabildiği, daha sonra 11 saati aşkın süren operasyonla 30'u çocuk, 8'i kadın toplam 440 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

Benzer haberler

Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı

Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı

Almanya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebilir

Meteorolojiden dört bölge için fırtına uyarısı

İtalya'da iktidar partisinden yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi

İtalya'da iktidar partisinden yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi
İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli

İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti

THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet