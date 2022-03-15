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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Fransa, karbon salımı yapmayacak yolcu uçağı için 1,2 milyar avro bütçe ayırdı

Elektrik ve hidrojen yakıtıyla çalışacak hibrit model uçağın 2030’de hizmete alınması hedefleniyor.

Alaattin Doğru   | 15.03.2022
Fransa, karbon salımı yapmayacak yolcu uçağı için 1,2 milyar avro bütçe ayırdı

Ankara

Fransa, 2030’de hizmete almayı planladığı elektrik ya da hidrojen yakıtıyla çalışacak hibrit yolcu uçağı için 800 milyon avro bütçe ayırdığını duyurdu.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptist Djebbari, basına yaptığı açıklamada, 2028’de tamamlayıp 2030’da hizmete sokmayı planladıkları ve karbon salımı yapmayacak yerli uçağın araştırma-geliştirme safhası için 800 milyon avro ayırdıklarını, toplam bütçenin 1,2 milyar avro olduğunu belirtti.

Sektördeki sivil ve kamu aktörlerini bir araya getiren Sivil Havacılık Araştırma Konseyi’nin (CORAC) teknolojik yol haritasında, elektrik veya hidrojen yakıtıyla çalışacak hibrit uçağı geliştirmek olduğunu kaydeden Djebbari, söz konusu uçağın 2035’te üretilmesi planlanan ve sadece hidrojen yakıtıyla çalışacak uçak için baz model olacağını ifade etti.

Bakan Djebbari, CORAC’a sağlanacak kredilerin yüzde 78’inin karbonsuzlaştırmaya ayrıldığını vurgulayarak “Finansman, 5 yıl içerisinde aşamalı olarak sağlanacak, ancak 2022’de 300 milyon avro vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ekim ayında açıklanan France 2030 planı, 5 yıl içerisinde ülkede endüstriyel rekabet ve gelecek teknolojileri geliştirmek için 30 milyar avro yatırım öngörüyor.

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