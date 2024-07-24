Dolar
32.85
Euro
35.64
Altın
2,419.98
ETH/USDT
3,422.90
BTC/USDT
66,325.00
BIST 100
10,991.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistin yanlısı aktivistler, Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongre Binası'na giden konvoyunu engelliyor. La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Fransa: İsrail-Lübnan sınırında savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail ve Lübnan sınırındaki Mavi Hat'ta artan gerginlikten derin endişe duyduklarını belirterek, "İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur." uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Fransa: İsrail-Lübnan sınırında savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur

New York

De Riviere, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Mavi Hat'ta gerginliğin ele alınacağı kapalı oturum öncesine basına açıklama yaptı.

Fransa'nın artan gerginlikten derin endişe duyduğunu, gerginliği azaltmak ve kapsamlı savaşı engellemek konusunda kararlı tutumunu sürdürdüğüne işaret eden de Riviere, tüm taraflara itidal ve uluslararası insancıl hukuka saygı durmaları çağrısında bulundu.

De Riviere, BMGK'nin 1701 sayılı kararı uyarınca tarafların Mavi Hat'ta uymaları gereken çerçevenin açık olduğunu ifade ederek, Fransa'nın bu kararın uygulanması için taraflarla irtibatını sürdürdüğünü dile getirdi.

"İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur." uyarısını yapan de Riviere, tarafların BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin güvenliği ve hareket serbestisini de güvence altına alması gerektiğinin altını çizdi.

De Riviere, gelecek günlerde UNIFIL'in görev süresinin uzatılması hususunu ele alacaklarını bildirdi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı

Benzer haberler

Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Fransa: İsrail-Lübnan sınırında savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur

Filistin: ABD, Netanyahu’yu Gazze'ye saldırıları derhal durdurmaya zorlamalı

Filistin: ABD, Netanyahu’yu Gazze'ye saldırıları derhal durdurmaya zorlamalı
İsrail Başbakanlık Ofisi, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini açıkladı
İngiltere'de Filistin destekçisi eylemciler Dışişleri Bakanlığının girişini kapattı

İngiltere'de Filistin destekçisi eylemciler Dışişleri Bakanlığının girişini kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet