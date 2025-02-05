Dolar
35.93
Euro
37.44
Altın
2,869.82
ETH/USDT
2,795.60
BTC/USDT
98,295.00
BIST 100
9,808.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi
logo
Dünya

Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi

Fransa, Gazze'nin geleceğinin üçüncü bir devletin kontrolünde değil, gelecekteki Filistin Devleti'nde olması gerektiğini belirtti.

Esra Taşkın  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi

Ile-de-France

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterildi.

Gazze halkının zorla yerinden edilmesi durumunda bunun uluslararası hukuku ihlal ve Filistinlilerin meşru taleplerine yönelik bir saldırı teşkil edeceği belirtilen açıklamada, Fransa'nın buna karşı çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin 2 devletli çözümün önünde ciddi bir engel oluşturacağı ve bölgenin tamamını istikrarsızlaştıracağı, 2 devletli çözümün Filistinliler ve İsrailler için uzun vadede güvenlik ve barışı sağlayabilecek tek çare olduğu vurgulandı.

"Gazze'nin geleceği üçüncü bir devletin kontrolü perspektifinde değil, Filistin Yönetimi himayesinde kurulacak gelecekteki Filistin Devleti bünyesinde olmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransa'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın tek taraflı ilhakına karşı çıkmayı sürdüreceği kaydedildi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü
Deprem bölgesine 51,1 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldı
Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor
İstanbul merkezli 12 ildeki "kara para" ve "dolandırıcılık" operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi

Benzer haberler

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Rusya: Filistin meselesi ancak iki devletli temelde çözülebilir

Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi

Polonya: Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez

Polonya: Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez
Yayıncılar, Frankfurt Kitap Fuarı'na boykot çağrısı yaptı

Yayıncılar, Frankfurt Kitap Fuarı'na boykot çağrısı yaptı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Gazze'yle ilgili açıklamalarını reddetti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Gazze'yle ilgili açıklamalarını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet