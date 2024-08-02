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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Fransa Dışişleri Bakanlığından MİT'in yönettiği takas operasyonuna ilişkin açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan takas operasyonuna ilişkin, "Fransa, özellikle bu kişilerin maruz kaldıkları tutukluluk koşulları ve sağlıklarına yönelik riskler göz önüne alındığında rahatladığını ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

Esra Taşkın  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Fransa Dışişleri Bakanlığından MİT'in yönettiği takas operasyonuna ilişkin açıklama

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, Rusya'da aralarında Rus muhalif İlya Yaşin'in de bulunduğu birçok kişinin takas edilmesinin ardından ailelerin ve müttefik hükümetlerin duygularını paylaştığı belirtildi.

"Fransa, özellikle bu kişilerin maruz kaldıkları tutukluluk koşulları ve sağlıklarına yönelik riskler göz önüne alındığında rahatladığını ifade ediyor." görüşüne yer verilen açıklamada, Fransa'nın, Rusya'da ve başka yerlerde tüm risklere rağmen ifade ve düşünce özgürlüğünü savunan kadın ve erkeklerin cesaretini andığı kaydedildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz, başta vatandaşımız Laurent Vinatier olmak üzere, Rusya'da keyfi olarak tutuklu bulunan kişilerle. Fransa, onların derhal serbest bırakılmasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

​​​​​​​MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

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