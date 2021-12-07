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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Fransa’da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

Esra Taşkın   | 07.12.2021
Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

France

Başkent Paris’te Saint-Jacques metro istasyonunda toplanan göstericiler Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Organizatörler, Paris’teki gösteriye yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını belirtti.

Daha fazla personel ve zam talebi

Göstericilerden Audrey Tellier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla ilgilenen Medikal-Eğitim Enstitüsünde (IME) çalıştığını, meslekleri için daha fazla imkan ve maaş artışı talebiyle protestoya katıldığını belirtti.

Gösteriye Genel İş Konfederasyonu (CGT), Dayanışma Sendikalar Birliği ve Üniter Sendika Federasyonu da destek verdi.



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