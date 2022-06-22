Fransa’da mecliste salt çoğunluğu kaybeden hükümetin “meşruiyeti” tartışılıyor
Fransa’da düzenlenen yasama seçimlerinde, Cumhurbaşkan Macron’un ittifakla seçime girmesine rağmen Ulusal Mecliste salt çoğunluğu elde edememesinin ardından ülkede Başbakan Elisabeth Borne’un başında olduğu hükümetin meşruiyeti tartışma konusu oldu.
Paris
AA muhabiri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimden kısa bir süre önce oluşturduğu yeni hükümete ve iktidarın salt çoğunluğu elde edememesine ilişkin ülkede konuşulan muhtemel senaryoları derledi.
Fransa'da iki tur şeklinde düzenlenen seçimlerde, iktidar bloku 577 sandalyeli Ulusal Mecliste 245 sandalyede kalarak salt çoğunluğu elde edemedi.
Macron’un nisandaki cumhurbaşkanı seçimini kazandıktan sonra kurduğu hükümetteki 3 bakanın bu milletvekili seçimini kaybetmesi nedeniyle kabineden ayrılması beklenirken muhalif kesim de iktidarı seçimin “kaybedeni” olarak ilan etti.
Sol cephedeki Jean-Luc Melenchon’un girişimiyle 4 partiden oluşan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının toplam 131 sandalye kazanması ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik'in (RN) oylarını artırarak 89 milletvekili çıkarması iktidarın temsil ve mecliste karar gücünü zora soktu.
Melenchon dün Başbakan Borne hükümetinin meşruiyetini sorgulayarak, mecliste güvenoyundan geçmesi çağrısı yaptı. Güvenoyu çağrısına çok sayıda milletvekili de destek verdi.
İktidar cephesi ise hükümetin meşruiyetinin sorgulanmasına tepki gösterdi.
Eski Hükümet Sözcüsü ve Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Gabriel Attal, Başbakan'ın Fransızlar tarafından milletvekili olarak seçildiğini, muhalif cepheden meşruiyet dersi almaya ihtiyaçları olmadığını ifade etti.
Le Pen, partisini Meclis'te karar organı etkileyen konuma taşımak istiyor
Aşırı sağcı Le Pen ise Meclis Bütçe Komisyonu Başkanlığının iktidardan partisine geçmesi çağrısı yaptı.
Fransa siyasi geleneğinde Bütçe Komisyonu Başkanlığı mecliste en büyük çoğunluğu sağlayan muhalif partiye bırakılıyor.
Komisyon başkanlığının Le Pen'in partisine bırakılıp bırakılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Macron ittifak arayışında
Macron’un emeklilik reformu gibi önemli düzenlemelerinin meclisten geçmesi iktidarın oy çoğunluğu elde etmesine bağlı.
Fransız Cumhurbaşkanı'nın 61 milletvekili bulunan Cumhuriyetçiler (LR) partisi ile koalisyon kurma çalışmalarına ilişkin söylentiler LR’nin ileri gelenleri tarafından reddedildi.
Dördüncü kez milletvekili seçilen LR’nin önde gelen isimlerinden Eric Ciotti, Macron iktidarına "yedek teker" olmayacaklarını belirtti.
Öte yandan Macron’un siyasi parti liderleriyle görüşme yaptığı dönemde, partisinde bakanlık yapan bazı isimler ise Le Pen ile ittifaka sıcak bakmadıklarını söyledi.
Macron’un bir başka adımı ise meclisteki iktidar koalisyonu başkanlığına Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasasının mimarlarından Aurore Berge’yi getirmek oldu.
Fransız Cumhurbaşkanı'nın Le Pen cephesini kendi tarafına çekmek için bu ismi seçtirdiği yorumları yapıldı.
Meclisin feshedilme ihtimali
İktidarın çoğunluğu kaybetmesiyle ülkenin “yönetilemez” duruma düştüğü manşetleri atan Fransız basınında ise, ittifak sağlanamaması durumunda meclisin feshedilerek yeniden seçime gidileceği senaryoları yer almaya başladı.
Fransa’da 5. Cumhuriyet'in kurulduğu 1958’den bu yana bir hükümetin mecliste salt çoğunluğu sağlayamadığı nadir bir durum yaşanıyor.
Sosyal medyada da Macron'un ittifak kurmayı başaramaması durumunda meclisin bloke olacağı ve hükümetin meşruiyetinin sorgulanır hale geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.