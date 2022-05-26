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Dünya

Fransa’da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor

Fransa’da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Esra Taşkın   | 26.05.2022
Fransa’da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor

Paris

Fransız basınında yer alan habere göre, Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada “organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak” ve “kara para aklamakla” suçlanıyor.

Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.​​​​​​​

Temmuz 2018’de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.

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