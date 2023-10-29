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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum

Esra Taşkın  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "(Yahudi) Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." denildi.

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