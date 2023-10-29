Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum
Paris
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "(Yahudi) Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.