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Dünya

Fransa Başbakanı, Paris'teki Neonazi gösterisinin yasaklanamayacağı görüşünde

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 6 Mayıs'ta başkent Paris'te düzenlenen ve tepki çeken Neonazi gösterisinin "şoke edici" olsa da yasaklanması için hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Alaattin Doğru  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Fransa Başbakanı, Paris'teki Neonazi gösterisinin yasaklanamayacağı görüşünde

Ankara

Borne, Bakanlıklar Arası Kamu Dönüşümü Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'da gösteri hakkının garanti altına alındığını savundu.

"Bu görüntülerin şoke ettiğini düşünüyorum. Ancak ülkemizde gösteri yapma hakkı bulunduğunu ve garanti altında olduğunu hatırlatmak istiyorum." diyen Borne, söz konusu Neonazi gösterisinin kamu düzenini tehlikeye atma ihtimali dahil yasaklanması için hiçbir neden olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Borne, daha önce de benzer gösterilere izin verildiğini kaydederek, Fransa demokrasisinde gösteri hakkının engellenemeyeceğini savundu.

Diğer yandan sosyal medyada, hükümetin, Fransızların emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reformu protesto ettiği barışçıl gösterileri yasaklayıp katılımcıların yüzleri maskeli ve Nazi sembolleriyle donatılan gösteriye izin vermesine tepki gösterildi.

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen ise Radio Sud'e yaptığı açıklamada, grubun kendileriyle iltisaklı olmadığını belirterek, gösteriye izin verilmesini eleştirdi.

Bu tür provokasyonların tarafı ne olursa olsun tolere edilmemesi gerektiğini ifade eden Le Pen, "Fransa'da maskeli ve üniformalı gösteri yasak. Yasa var. Hükümet yasaları uygulasaydı burada bunun hakkında konuşmazdık." dedi.

İçişleri Bakanından aşırı sağ gösterilerin yasaklanması talebi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede artık aşırı ve uç sağ gösterilerine izin verilmemesi için valiliklere talimat verdiğini söyledi.

Paris Emniyeti dün, Neonazilerin düzenlediği tartışmalı gösterinin kamu düzenini bozma riski olmadığı gerekçesiyle engellenmediğini duyurmuştu.

Tepki çeken gösteri

Paris'te 6 Mayıs'ta, 9 Mayıs Komitesi bünyesindeki 500'den fazla Neonazi, 1994'te polisten kaçtığı sırada yüksek katlı apartmandan düşerek ölen aşırı sağcıların önde gelen isimlerinden Sebastien Deyzieu'nün ölümü anısına gösteri düzenlemişti.

Yüzleri maskeli ve siyah flamalar taşıyan kalabalığın polisin güvenlik çemberi oluşturmadığı caddede rahat tavırlarla yürüyüş düzenlemesi, ülke basını ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Twitter kullanıcıları, Fransız polisinin emeklilik reformunu protesto eden halkın gösterilerine müsaade etmezken maskeli Neonazilerin yürüyüş düzenlemesine izin vermesine tepki göstermişti.

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