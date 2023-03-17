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Dünya

Fransa Başbakanı Borne, emeklilik reformu için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı kabul ettirmek için Ulusal Meclis'te yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

Esra Taşkın  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Fransa Başbakanı Borne, emeklilik reformu için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti

Paris

Fransız TF1 kanalının konuğu olan Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu için bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Ulusal Meclis'te kabul ettirmek için yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

Son ana kadar tasarı için mecliste yeterli çoğunluğu bir araya toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin bu reform için aslında mecliste oylamaya gitmiş olmayı istediklerini belirtti.

Borne, tasarının ilk haliyle sabah Senato tarafından onaylanan nihai hali arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Meclis genel kurulunda anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koyduğunu açıkladığı sırada muhalefet sıralarından yükselen yuhalamalara ilişkin Borne, "Öfkeli değildim. Şoke oldum." dedi.

Ulusal Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının oylamadan geçirme kararı almıştı.

Borne'nin konuşması sırasında meclisteki muhalefet sıralarından yuhalamalar yükselirsen muhalefet milletvekilleri Fransız Ulusal Marşını okumuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

3. fıkra, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler kapsamında Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​

Ülkenin en önemli işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra muhalefetin büyük bir kısmı da reforma karşı tavır aldı.

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