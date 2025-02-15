Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,700.10
BTC/USDT
97,580.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Fransa: AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı ticari savaş başlatılmadan önce iki kez düşünülmesi gerektiğini belirterek, "AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak." dedi.

Esra Taşkın  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Fransa: AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak

Paris

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) ikinci gününde Barrot, Avrupa'nın yeni jeopolitik rolünü konu alan bir panelde konuşma yaptı.

Barrot, AB'nin süper güç olduğuna inandığını dile getirerek, "Avrupa, Kovid-19 salgınına karşı en etkili mücadele edilen yerdi. Dünyanın en büyük askeri gücü olduğu sanılan Rusya'nın büyük çaplı işgalini püskürten kıtaydı. Rusya hedeflerine ulaşmakta başarısız oldu." diye konuştu.

"Çıkarlarımızı savunacağız"

AB'ye karşı ticari savaş başlatılmadan önce iki kez düşünülmesi gerektiğini söyleyen Barrot, "AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak. Geçmişte bunu yaptık. Tekrar yaparız. Çıkarlarımızı savunacağız." dedi.

AB'nin ticari ortaklarını çeşitlendirmesini isteyen Barrot, bu ortakların, Hindistan, Latin Amerika veya Hint-Pasifik bölgesinden de olabileceğini ifade etti.

Barrot, bu hafta Paris'teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde dünya genelinden kıtaya yönelik 300 milyar avroluk yatırım kararı alındığına işaret ederek, "Bazı mücadeleleri kaybettik ancak teknoloji savaşını kaybetmedik." diye konuştu.

AB'nin savunma harcamalarını artırmak gibi bazı sorunlarla karşılaştığına dikkati çeken Barrot, Avrupa'da istihdam sağladıkları takdirde vatandaşların, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) ek bir kısmının daha bu harcamalara ayrılmasını kabul edeceğini dile getirdi.

Kısa zaman önce GSYİH'nin yüzde 5 ile 8'ini savunma harcamalarına ayırdıklarını belirten Barrot, "Yavaşça buna hazırlanıyoruz." dedi.

Barrot, savunma harcamalarını artırma konusunda şunları kaydetti:

"Bu asırda barışın getirilerini güvenlik kaygısı yaşamadan deneyimleyen vatandaşlarımızın, milli bütçemizi nasıl oluşturacağımız konusunda bakış açılarını gözden geçirmelerini ve güvenlik alanında bağımsızlığımızı inşa etmek için gereken fedakarlıklara ve çabalara rıza göstermelerini sağlamamız gerekecek."

Barrot, Rusya'nın, halkların kendi geleceklerine karar verme özgürlüğü, toprak bütünlüğü ve ülkelerin sınırlarına saygı gibi prensiplere uyduğu takdire G7 ülkeleri grubuna yeniden dahil edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı
Palandöken Dağı'ndaki çığ, yasaklı bölgede kayan İranlı kayakçının kask kamerasında
Tekirdağ'da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı
MSB'nin "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı

Benzer haberler

Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası

Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde yer almayacağını söyledi

Fransa: AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak

Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırılarına karşı "ortak ordu kurma" çağrısı

Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırılarına karşı "ortak ordu kurma" çağrısı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi hale getirilmeli

MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi hale getirilmeli
Fransa Başbakanı, özel okuldaki cinsel istismar iddialarını görmezden gelmekle suçlanıyor

Fransa Başbakanı, özel okuldaki cinsel istismar iddialarını görmezden gelmekle suçlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet