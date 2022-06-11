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Dünya

Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockhom'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

Atila Altuntaş   | 11.06.2022
Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Fotoğraf: Yakup Yılmaz/AA

Stockholm

Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.

İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

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